La comisión de Movilidad Urbana del Honorable Concejo Deliberante trató el proyecto "Con casco siempre" que quedó en comisión, pero con altas expectativas para su próxima aprobación.

En diálogo con El Marplatense, el concejal Diego García de Unión por la Patria, destacó: " Creo que vamos a tener el acompañamiento de todos los bloques, es una necesidad trabajar este tipo de proyectos que implica una campaña de concientización del uso obligatorio del casco".

El uso, "previene accidentes graves y lamentablemente el año pasado hemos tenido muchos accidente fatales en la ciudad, ciclistas que circulaban sin casco, por lo que queremos promover el uso y sobre todo que se tome conciencia", declaró.

De modo que proponen "trabajar en conjunto entre el Estado y los comercios porque parte de la campaña habla de al momento de comercializar una bicicleta que se acceda la compra del casco, y entre todos trabajar en una manera educativa", señaló.

"Y que el Estado sancione a las personas que no lo cumplen, que es parte de la ordenanza que está vigente desde el 2007, sin embargo nunca se reglamentó", agregó.

Asimismo, "queremos dar un plazo donde se pueda avanzar con la campaña, más o menos un año, no es sancionar porque sí o salir a la calle a hacer multas, sino que se tome conciencia. Esperemos que entre todos los bloques podamos acompañar el proyecto", resaltó.

En cuanto a las multas, dijo que "eso se lo dejamos al Ejecutivo, por eso es un proyecto de comunicación donde pedimos la reglamentación, la sanción, el valor, cómo se va a hacer es una función del Municipio, nosotros promovemos una campaña de concientización para que en el momento de reglamentación, la gente ya tenga conciencia de eso".

"Esto también pasó cuando se inició la campaña para el uso del cinturón de seguridad, la mayoría de la gente no lo hacía, promover el uso del cinturón salva vidas y hoy todo el mundo cuando se sube a un auto toma conciencia sobre su uso. Más allá de que se aplique algún tipo de sanción a quien no lo use, nosotros tenemos que trabajar en cambiar la conducta", continuó.

De modo que el uso de caso es fundamental porque "si tienen un accidente, define la vida o la muerte usar el casco, si se toma conciencia de eso, más allá de la sanción que impone el Estado para el cumplimiento, lo que queremos es educar, ese es nuestro enfoque", concluyó.