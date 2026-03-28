La gimnasta marplatense Juana Azerman fue reconocida por el Concejo Deliberante por su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, en un acto realizado en el recinto con la presencia de autoridades, familiares y referentes del deporte local.

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Al recibir la distinción, Azerman agradeció el reconocimiento y el acompañamiento recibido: “La gimnasia me enseñó la resiliencia y la constancia, que sirven para la vida cotidiana”.

Con 14 años, la deportista fue la más joven de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior, disputados del 9 al 23 de agosto de 2025. En su debut continental alcanzó la final de suelo y obtuvo el octavo puesto, destacándose en un contexto de alto nivel competitivo.

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Su trayectoria comenzó a los 4 años y, tras ingresar recientemente a la categoría élite, ya proyecta objetivos mayores, entre ellos la posibilidad de competir en unos Juegos Olímpicos, consolidándose como una de las promesas de la gimnasia artística local.

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