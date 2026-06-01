El concejal del PRO cuestionó los cruces políticos durante el tratamiento de un proyecto vinculado a las universidades. También apuntó contra el kirchnerismo y sostuvo que el problema no se resolverá desde el Concejo Deliberante.

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La discusión sobre el financiamiento universitario generó un fuerte intercambio entre concejales durante la reunión de la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento del Concejo Deliberante de General Pueyrredon.

En ese marco, el concejal del PRO Julián Busetti cuestionó el tono del debate y aseguró que las discusiones políticas no aportan soluciones al reclamo de las universidades nacionales.

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"Nos podemos estar chicaneando toda la mañana en el Concejo, que se ha vuelto eso últimamente, pero no vamos a resolver el tema de fondo de la educación desde el Concejo Deliberante", afirmó en diálogo con El Marplatense.

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La discusión se produjo luego de que la concejal de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, cuestionara la situación presupuestaria de las universidades y señalara que "sacamos la cuenta de cuántos años tiene que trabajar un docente universitario para ganar lo que ganó Adorni".

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Por su parte, el concejal de La Libertad Avanza Emiliano Demaio respondió que no existe "altura moral" para realizar ese tipo de planteos y mencionó causas vinculadas a presuntas irregularidades durante gestiones anteriores.

Tras el intercambio, Busetti consideró que existe una "indignación selectiva" en algunos sectores de la oposición y recordó que durante gobiernos kirchneristas también hubo cuestionamientos por el financiamiento de las universidades.

"Se indignan ahora con un supuesto ajuste y cuando más se les recortaron recursos a las universidades no dijeron nada", sostuvo.

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Además, el edil apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al señalar que "tiene una condena y le van a decomisar bienes", y planteó que esos recursos "podrían ir a las universidades".

No obstante, Busetti evitó profundizar en la discusión partidaria y volvió a remarcar que el debate central debería enfocarse en el financiamiento del sistema universitario.

"El tema de fondo no lo vamos a resolver desde un Concejo Deliberante", concluyó.