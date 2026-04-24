El Concejo Deliberante reconoció al club de lectura Marejada, leer desde las orillas, en un acto realizado en el recinto, donde participaron las coordinadoras del espacio, profesoras María Noé Lemmi y María Victoria Islas.

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La distinción destacó la propuesta “por su valioso aporte a la promoción de la lectura, la educación literaria, la construcción de comunidad y el fortalecimiento de los lazos culturales y sociales”.

Las coordinadoras agradecieron el reconocimiento institucional y recordaron la historia del Clube: “Nació en la pandemia y fue creciendo y cambiando para proyectarse en el encuentro con la palabra poética. Hay lectura compartida, hay comunidad formada. Procuramos buscar sentidos a partir de lo que nos sugieren los textos”.

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Entre los fundamentos de la distinción, se subrayó que la promoción de la lectura debe entenderse como una construcción colectiva que garantice el acceso a este derecho cultural, especialmente en contextos de desigualdad. En ese sentido, se valoró que el club surgiera durante la pandemia como una respuesta que propuso la lectura compartida como herramienta para sostener vínculos en tiempos de aislamiento.

Asimismo, se destacó que, en sus inicios, los encuentros virtuales permitieron generar espacios de intercambio y explorar nuevas posibilidades pedagógicas mediante el uso de tecnologías. Con el regreso a la presencialidad, el espacio logró expandirse más allá del ámbito educativo formal, consolidándose como un lugar de encuentro, escucha y construcción comunitaria.

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María Noé Lemmi y María Victoria Islas cuentan con formación en instituciones públicas en el campo de la Lengua y la Literatura, y una amplia trayectoria en formación docente, investigación, extensión universitaria, talleres de lectura y escritura creativa, así como en el trabajo con infancias y juventudes y la promoción de la Educación Sexual Integral.