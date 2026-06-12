El Teatro Tronador BNA será escenario de una propuesta teatral que promete sorprender al público marplatense. Se trata de "Otelo", una original versión del clásico de William Shakespeare que reinterpreta la célebre tragedia desde el humor físico, el absurdo y la comedia, sin perder la esencia dramática de la historia original.

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La obra, dirigida por Gabriel Chamé Buendia, se ha convertido en uno de los fenómenos teatrales más destacados de los últimos años, cosechando reconocimiento tanto en Argentina como en escenarios internacionales gracias a su innovadora puesta en escena y su particular lenguaje artístico.

La propuesta transforma los conflictos de celos, traición, ambición y tragedia presentes en el texto shakesperiano en una experiencia cargada de humor, recursos del clown y situaciones absurdas, generando una mirada renovada sobre una de las obras más emblemáticas de la literatura universal.

Con una combinación de comicidad y dramatismo, la puesta invita al público a sumergirse en una historia donde los grandes temas de Shakespeare siguen presentes, aunque atravesados por un enfoque contemporáneo y profundamente teatral.

La función se realizará este viernes 12 de junio a las 20:30 en el Teatro Tronador BNA. Las entradas pueden adquirirse a través de https://www.ticketek.com.ar/othelo/teatro-tronador o en boletería.



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