A pocos días del fallecimiento de Indio Solari, legisladores bonaerenses retomaron un proyecto que propone otorgarle el reconocimiento de Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa había sido impulsada anteriormente en homenaje a su trayectoria artística y a su influencia en la cultura popular argentina, pero no avanzó en su momento.

Ads

El proyecto busca destacar el aporte cultural de quien fue líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. Su obra trascendió lo musical y generó un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones de seguidores.

La propuesta volvió a instalarse en la agenda legislativa luego de la conmoción que provocó su muerte, ocurrida el 5 de junio a los 77 años. El artista atravesaba desde hacía años una enfermedad de Parkinson y falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico, según se informó oficialmente.

Desde distintos sectores políticos y culturales consideran que el reconocimiento serviría para dejar constancia del legado artístico de Solari, cuya influencia excedió el ámbito de la música y se convirtió en un símbolo de la cultura popular argentina.

Puede interesarte

Ads

Ads