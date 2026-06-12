El Concejo declaró “de interés” la presentación de la obra de teatro infantil MorMalhu, en un acto que contó con la presencia del equipo artístico. La distinción reconoce a la obra “por su calidad artística y creativa, promoviendo valores humanos de manera lúdica y profunda”.

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MorMalhu se presenta como una propuesta de teatro infantil diferente, que combina humor, ritmo e innovación para abordar temas como la aceptación de las diferencias y la autoaceptación. A través de una narrativa accesible para niños y adultos, la obra propone una reflexión sobre la inclusión y los vínculos humanos.

El equipo está integrado por Fernando Pereyra (autor y director), María Bernatene y Chiki Graziano, quienes participaron del acto de reconocimiento. En ese marco, Pereyra agradeció la distinción y reconoció que “es importante que se nos tenga en cuenta y nos difunda”.

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Además, el autor subrayó el objetivo del proyecto: “Es una obra para niños, pero también para adultos, que habla del amor, de la amistad y de la inclusión”. Y agregó que buscan llevarla a escuelas para que “muchos chicos más la puedan apreciar”.

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