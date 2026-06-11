

El próximo martes 16 de junio, desde las 19, habrá campeonato de truco con las cartas oficiales de la Scaloneta, videojuegos, premios y pantalla gigante para seguir el encuentro entre Argentina y Argelia. La entrada será libre y gratuita.

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La previa de Argentina-Argelia tendrá su propio punto de encuentro en Mar del Plata. El próximo martes 16 de junio, desde las 19, Club TRI abrirá sus puertas para celebrar un nuevo Fan Fest, una propuesta gratuita pensada para que amigos, familias e hinchas compartan la pasión por la Selección Argentina antes del partido.

La actividad se desarrollará en la sede ubicada en 20 de Septiembre 2650 y contará con un campeonato de truco que se jugará con las cartas oficiales de la Scaloneta, desarrolladas por Astronauta Italiano con licencia oficial de la AFA.

Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de videojuegos de fútbol, participar de distintas actividades recreativas y vivir la previa en un ambiente especialmente preparado para alentar a la Selección.

La propuesta también incluirá la presencia de Futcon, que montará una tienda con revistas, camisetas y artículos vinculados al mundo del fútbol.

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Entre los premios del campeonato habrá productos de Astronauta Italiano, ejemplares de la revista Futcon y entradas para las distintas actividades que Club TRI realizará durante junio y julio.

La jornada culminará con la transmisión del encuentro entre Argentina y Argelia en pantalla gigante, en una convocatoria que busca recuperar el espíritu de los grandes encuentros futboleros y convertir cada partido de la Selección en una experiencia para compartir.

La entrada será libre y gratuita.

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