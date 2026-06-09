Mar del Plata será escenario de una nueva edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica, que celebrará su quinta edición los días sábado 13 y domingo 14 de junio, de 14 a 21, en el Foyer del Teatro Auditorium. La propuesta se desarrollará durante el fin de semana largo y contará con entrada libre y gratuita para todas sus actividades, aunque algunas requerirán inscripción previa o estarán sujetas a la capacidad de las salas.

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Organizada por la librería y editorial El Gran Pez junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la feria reunirá a 140 editoriales y proyectos gráficos de todo el país, desde sellos emergentes hasta otros de amplia trayectoria, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de la ciudad.

La programación incluye unas 30 actividades entre charlas, entrevistas, talleres para adultos e infancias, encuentros de traductores, intervenciones artísticas y proyecciones cinematográficas.

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Entre los principales atractivos sobresale la presencia de la reconocida directora de cine Lucrecia Martel, quien participará del encuentro “Un destino común para nuestra tierra” junto a la editora Malena Rey, además de presentar la película “Nuestra tierra”.

También formarán parte de la programación autores, artistas y referentes culturales como Jorge Consiglio, Elisa Carricajo, Leo Oyola, Sebastián Chilano, Carolina Bugnone, Patricio Rago, Diego Zúñiga, Roberto Chuit Roganovich, Tom Rodríguez, Larisa Cumin, Josefina Tai, Alan Courtis, Federico Polleri, Benjamín Naishtat, Emiliano Ocampo, Natalia Soledad Martínez Curci y Laura Lazzarino, entre otros.

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Literatura, inteligencia artificial, filosofía y debates contemporáneos

La diversidad temática volverá a ser uno de los sellos distintivos de la feria. Las actividades abordarán cuestiones vinculadas a la amistad, la pasión como motor creativo, el tarot y la literatura, la filosofía, la performance, las prácticas decoloniales, los procesos editoriales, los viajes, la escritura y los desafíos culturales de la actualidad.

Entre las propuestas destacadas figura la charla “Inteligencia artificial, Internet y batallas culturales”, a cargo de Natalí Incaminato, una temática de creciente interés en el ámbito cultural y tecnológico.

También habrá espacios de reflexión sobre cine y memoria a 50 años del golpe de Estado, encuentros sobre cómo se construyen los libros, debates sobre cárceles y derechos humanos, y conversaciones acerca de cómo los territorios y las experiencias personales atraviesan la escritura.

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Además, se realizará el encuentro “Clan de Traductores de Poesía”, que reunirá a especialistas y amantes de la traducción literaria.

Fuerte protagonismo marplatense

La ciudad tendrá una presencia destacada dentro de la programación.

Entre las actividades sobresale la charla sobre el libro “Veo veo en la playa”, donde el escritor marplatense Matías Moscardi dialogará junto a los biólogos Emiliano Ocampo y Natalia Soledad Martínez Curci.

También se desarrollará “Memorias proyectadas: un diálogo sobre cine y dictadura”, que reunirá al crítico Gabriel Orqueda y al guionista marplatense Federico Polleri, responsable de la película “Apenas habrá sombras”.

Otra de las propuestas locales será “Mar del Plata también es tarot”, encabezada por la actriz y escritora Elisa Carricajo.

La identidad de los territorios y su influencia en la creación literaria será el eje de “Soy donde viví. Cómo se filtra un lugar en tu escritura”, con Leo Oyola, Sebastián Chilano y Carolina Bugnone.

A su vez, durante ambas jornadas el público podrá participar de una intervención artística abierta basada en “Gómez. Improbables aventuras de un fotógrafo en Mar del Plata”, del artista Gustavo Diéguez.

Talleres gratuitos para adultos y chicos

La feria ofrecerá diversas propuestas de formación y participación.

Para adultos habrá talleres y charlas sobre diseño editorial con software libre, procesos creativos, escritura de diarios de viaje y narrativa, coordinados por Mario Spina, Iosi Havilio, Daniela Stucan, Laura Lazzarino y Jorge Consiglio.

Los más chicos también tendrán su espacio con actividades especialmente diseñadas para ellos. Entre ellas se destacan “Escribir, ilustrar y publicar”, destinada a niños de entre 8 y 12 años, y un taller de dibujos animados a cargo del artista y animador Andrés Lozano.

Cine, mural en vivo y fiesta de cierre

Dentro de las actividades especiales se proyectarán “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel, y “La virgen de la tosquera”, dirigida por Laura Casabé y basada en relatos de Mariana Enríquez.

Las funciones serán gratuitas y las entradas podrán retirarse previamente. Como única colaboración se solicitará la donación de alimentos no perecederos destinados a comedores de Mar del Plata.

Además, el artista Pedro Mancini realizará un mural en la librería El Gran Pez y llevará adelante un diario ilustrado durante ambas jornadas. También habrá una gran viñeta colectiva para intervenir en el Foyer Bajo del Auditorium.

La programación incluye además el club de lectura “Las lindas también leen”, con Charo López y Noelia Custodio; la charla “África Madre”, de Laura Lazzarino; encuentros sobre amistad, poesía, ilustración, filosofía y música experimental.

El cierre del primer día contará con un encuentro, brindis y fiesta de Invierno en Club Tri, ubicado en XX de Septiembre 2650.

Entre las editoriales participantes figuran sellos de referencia como Caja Negra, Godot, Siglo XXI, Bajo la Luna, Limonero, Hotel de las Ideas, Gogol, Gourmet Musical, Madreselva, Vinilo, Las Cuarenta, Club Hem, Concreto, Galería y muchas otras.

La programación completa, los horarios detallados y el listado completo de editoriales participantes pueden consultarse en el sitio oficial de la feria, elgranpez.com.ar/feria-invierno, y en las redes sociales de Invierno Feria de Editoriales y Cultura Gráfica.