Este sábado 13 a partir de las 11:00, en el hall del Museo MAR, se desarrollará el primer encuentro para chicos del proyecto Jalea, una iniciativa de formación en artes vivas destinada a niños de entre 8 y 15 años, con inscripción previa.

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La propuesta forma parte del cuarto año de actividad de Jalea y busca abrir un espacio de juego, exploración y experimentación artística para los más chicos, a través de dinámicas que combinan el cuerpo, el espacio y distintos materiales.

Durante la jornada, se trabajará con ejercicios y prácticas de carácter creativo, corporal y lúdico, con el objetivo de generar experiencias participativas que acerquen a los chicos al lenguaje de las artes vivas y performáticas.

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Las inscripciones se realizan vía correo electrónico a [email protected], enviando datos personales, contacto de un adulto responsable y una breve descripción de intereses, hobbies o prácticas de los participantes.

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