La actriz y comediante Charo López volverá a presentarse en Mar del Plata con una nueva edición de su ya tradicional noche de karaoke en Club TRI, el espacio cultural ubicado en 20 de Septiembre 2650. La cita será este viernes 12 de junio desde las 20, en una propuesta que invita al público a subirse al escenario y convertirse en protagonista de la noche.

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Con una combinación de humor, música y participación abierta, el evento propone romper con las inhibiciones y disfrutar de una experiencia colectiva donde no importa la calidad vocal, sino las ganas de divertirse. La consigna es simple: animarse a cantar y compartir una velada diferente entre amigos.

La jornada contará además con la musicalización de DJ Mile Fiesta, quien acompañará la noche con una selección de temas para mantener el clima festivo y la energía durante toda la actividad.

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Desde la organización informaron que las entradas tienen un valor desde los 8.000 pesos y pueden adquirirse de manera online y a través de los puntos de venta habilitados. También recordaron que los tickets son nominales y recomendaron comprarlos únicamente mediante los canales oficiales para evitar inconvenientes.

La propuesta se ha consolidado en distintas ciudades como un espacio de encuentro y entretenimiento, donde el karaoke funciona como una excusa para compartir, reír y disfrutar de una noche distinta en un ambiente relajado y participativo.

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