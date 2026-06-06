El velorio público de Carlos Alberto “Indio” Solari se realizará mañana desde las 11:00 en el Polideportivo Municipal José María Gatica (avenida Mitre 5000), en Villa Domínico, partido de Avellaneda, donde se espera una convocatoria masiva de fanáticos de todo el país.

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La elección del predio responde a cuestiones logísticas vinculadas a la magnitud del evento. El espacio cuenta con accesos amplios, cercanía a la estación Domínico del Tren Roca y sectores abiertos que permitirán ordenar ingresos, filas y homenajes espontáneos ante una afluencia que podría ser multitudinaria.

Miles de seguidores ya se preparan para participar del último adiós al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las figuras más influyentes del rock nacional, cuya muerte generó conmoción en todo el país.

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La elección de Avellaneda también tiene un valor simbólico para el universo ricotero, ya que la ciudad fue escenario de recitales históricos de la banda, especialmente en el estadio de Racing, donde se realizaron algunos de los shows más convocantes de su carrera.

Con información de TN

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