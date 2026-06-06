Confirmaron el velorio del “Indio” Solari: será en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda
La despedida pública será desde las 11:00. Se prevé la llegada de miles de seguidores de todo el país.
La despedida pública será desde las 11:00. Se prevé la llegada de miles de seguidores de todo el país.
Se espera una masiva concurrencia. Mientras, miles de seguidores realizan homenajes espontáneos en distintas ciudades del país.
El velorio a cielo abierto fue realizado para despedir a Aaron Orellana, de 22 años, y quedó registrado en varios videos que se viralizaron rápidamente.
El actual mandatario estuvo presente en el recinto del Congreso de la Nación acompañado por Juliana Awada y la familia del ex presidente fallecido.