El país despide a Carlos Alberto “Indio” Solari, tras su fallecimiento, con homenajes espontáneos en distintos puntos de la Argentina y a la espera de una definición oficial sobre el lugar donde se realizará el velorio, mientras se convocó a un banderazo en el Obelisco.

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Durante el viernes, una multitud se concentró en Plaza de Mayo, que se convirtió en el epicentro de la despedida, aunque también se replicaron encuentros en distintas ciudades del país bajo la modalidad de “misas ricoteras”, donde los seguidores del músico lo homenajearon entre música, emoción y expresiones colectivas.

La muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y entre miles de fanáticos, que lo reconocen como una de las figuras más influyentes del rock argentino.

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En paralelo, se espera que en las próximas horas se confirme el lugar donde se llevará a cabo el velatorio, lo que podría convocar a una masiva concurrencia.

Además, está previsto que la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado realice un recital en la ciudad de Comodoro Rivadavia como parte de los homenajes.

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Con información de Infobae