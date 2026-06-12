La calle Córdoba volverá a convertirse en escenario de una nueva edición del Festival Yeca, una iniciativa que combina cultura, gastronomía, entretenimiento y actividad comercial en uno de los corredores más tradicionales de Mar del Plata.

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Organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), el evento se llevará a cabo este viernes 12 de junio entre las 20 y las 23, en el sector comprendido alrededor de la intersección de Córdoba y Alvarado. La propuesta será con entrada libre y gratuita y está dirigida tanto a vecinos como a turistas.

El objetivo del festival es impulsar el desarrollo comercial y gastronómico de la zona, al tiempo que ofrece un espacio de encuentro y recreación para toda la comunidad.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar del tradicional desfile musical y coreográfico de la Guardia Nacional del Mar, además de recorrer una feria de emprendedores y participar de distintas actividades recreativas.

La programación artística comenzará a las 20.15 con la presentación de Plan Dental, banda dedicada a interpretar reconocidos covers. A las 21.15 será el turno de Mahalo Cumbia, mientras que a las 22.15 cerrará la noche Esposito Brothers.

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Además, el festival contará con la participación especial de la murga La Venganza de los Pobres, que aportará color y ritmo a la propuesta cultural.

Los más pequeños también tendrán su lugar con un espacio infantil especialmente diseñado para que puedan disfrutar de distintas actividades durante toda la jornada.

En paralelo, los locales gastronómicos y comerciales adheridos ofrecerán promociones especiales para quienes se acerquen al evento. La oferta incluirá alternativas para consumir en los establecimientos, opciones al paso y propuestas para llevar.

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Con una combinación de música en vivo, gastronomía, emprendedores y actividades recreativas, el Festival Yeca volverá a reunir a marplatenses y visitantes en una noche pensada para disfrutar de los sabores, la cultura y el movimiento comercial que caracterizan a la ciudad.

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