El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la programación de junio del programa Almacenes Culturales, con actividades gratuitas que se desarrollarán en distintos barrios del Partido de General Pueyrredon, con propuestas de teatro, danza, música, cerámica y cine comunitario.

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Las iniciativas, impulsadas desde el área de Cultura Comunitaria, buscan fomentar el encuentro vecinal, la construcción colectiva y la producción artística a través de talleres, seminarios y espacios de formación abiertos a la comunidad.

Dentro de la propuesta Almamuro, los encuentros se realizarán en la Asociación de Fomento San Eduardo de Chapadmalal, la Escuela de Educación Secundaria N°83, la Escuela Municipal de Educación Secundaria N°217 -en articulación con el CAPS Félix U. Camet- y la EES N°78 de Parque Palermo.

El espacio de Teatro Comunitario ofrecerá actividades los miércoles de 11:00 a 13:00 en el Centro Gerontológico Vértiz y los jueves de 14:00 a 18:00 en la Fundación CEPES. Además, el programa Teatro Adentro se dictará en las Unidades Penitenciarias de Batán: en la UP 15 los lunes y miércoles de 10:00 a 13:00 y en la UP 50 los martes de 10:00 a 13:00.

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En el eje de Producciones Artísticas para la Comunidad, el Centro de Salud Jara brindará talleres de cerámica, mosaico, textil y reciclado los lunes de 13:00 a 17:00, mientras que el taller de arte textil se desarrollará los viernes de 13:30 a 15:30 en la Biblioteca Parlante.

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La grilla de seminarios incluye moldería en yeso para cerámica el viernes 12 de 14:00 a 17:00 en la Sociedad de Fomento El Casal; realización de piezas los viernes 19 y 26 de 14:00 a 17:00 en la Asociación de Fomento Las Heras; decoración con engobes y esmalte los sábados 20 y 27 de 11:00 a 15:00 en la Asociación de Fomento Barrio San Eduardo de Chapadmalal; y el tapiz comunitario Mi paisaje los jueves de 10:00 a 12:00 en Las Heras.

En el marco de Expresión en Movimiento, el taller Preparándote a nacer se dictará los lunes a las 10:00 en el CAPS Alto Camet (cada 15 días), los martes a las 13:00 en el CAPS Apand y los jueves a las 10:00 en el CAPS N°1, donde también habrá clases de Movimiento Consciente los jueves a las 09:00. A su vez, las actividades de danza comunitaria y laboratorio de movimiento se realizarán los martes de 14:30 a 17:00 en la Asociación de Fomento Villa Primera, junto con seminarios de cuerpo lúdico en distintas escuelas y centros de salud durante el mes.

Para estudiantes de escuelas secundarias públicas, se desarrollará un seminario de circo de cinco encuentros en la carpa La Audacia, en Laguna de los Padres, con clases de acrobacia, telas, cama elástica y malabares los lunes en turnos mañana y tarde.

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La agenda también incluye intervenciones de Producciones Payasas Comunitarias en jardines, centros de salud y espacios barriales, así como encuentros musicales creativos para jóvenes los jueves a las 15:00 en el Polideportivo Islas Malvinas del barrio Félix U. Camet.

El programa se completa con Comunidad en juego, que funcionará en Chapadmalal y en el CAPS N°1, y con el espacio audiovisual Almacine, que desarrollará el taller Cine al paso los miércoles de 10:00 a 15:00, trabajando en un spot de salud junto al Centro de Excombatientes de Malvinas y usuarios del sistema de Salud Mental.

Por último, el ciclo para chicos Experiencia zoquete presentará un espectáculo musical el viernes 12 a las 10:30 y 13:30 en la Escuela Primaria N°42.