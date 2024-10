La firma Paisajes Urbanos MDP continúa en su campaña para que el Honorable Concejo Deliberante apruebe la autorización para construir una torre de 35 pisos en las inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Gascón.

La propuesta establece una vivienda multifamiliar, que involucra la preservación, puesta en valor y refuncionalización del inmueble: “Chalet de Maria Frers de Mahn” y de dos inmuebles con valores patrimoniales (aún sin declarar), que forman parte de un conjunto del Ingeniero Alula Baldassarini.

Sin embargo, los vecinos de la zona expresaron su descontento durante la sesión de la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, ya que consideran que viola los estatutos de preservación de inmuebles históricos.

Sonia Casteletti, una de las dueñas de las viviendas que pertenecieron a Baldassarini, comentó que “tengo 70 años, te parece que hay derecho de estropearme la vida. Cuando elegí Mar del Plata, elegí esa casa y que vengan para pudrirme los 10, 15 u 8 años que me quedan con una construcción que me va a llenar de polvo, ruido, no me va a dejar dormir”.

En esta línea, declaró que “no hay derecho de seguir destruyendo el patrimonio que tenemos en Argentina y nadie aprecia. Yo viví 25 años en Francia donde una casa como esa se recicla, se reconstruye, venden, adornan y cada vez valen más. Aquí en Argentina por una coima las tiramos abajo”.

A nivel de la infraestructura, el arquitecto Héctor expresó que “evidentemente generan un impacto, modifican el perfil de la ciudad muy seriamente y cuestiones urbanas como el paisaje. Hay una sobrecarga que no está prevista con la construcción de estos lugares”.

“Un arquitecto muy conocido, Alfredo Agostini, decía que el reglamento era el límite ético entre los intereses, los arquitectos y la sociedad. Acá vemos que no se respeta en función de beneficios propios”, continuó.



Por último, Patricia Suárez, afirmó que “sería todo muy sencillo si los concejales hicieran respetar las normas con el Código de Ordenamiento Territorial que no permite esa construcción. Sabemos que en las grandes ciudades del mundo, están pensando en demoler edificios para agregar espacios verdes, nosotros estamos sacrificando lo mejor que tiene Mar del Plata que son sus chalets con parques”.

En detalle, dijo que “el paisaje costero de Mar del Plata fue declarado patrimonio en la gestión del intendente Pulti y no se ha respetado. Lo que vemos que está ocurriendo en la costa ya pasó en la zona de Chauvin y de plaza Mitre”.

Por lo que “los chalets marplatenses fueron afectados al igual que nuestra calidad de vida. La desaparición del verde urbano hace que nos veamos perjudicados”, enfatizó.

En cuanto a las medidas posibles, concluyó que “el tema de judicializar es un paso que nos excede porque lo que tratamos de hacer es llamar la atención sobre las normas que deben cumplirse de arbolado, desarrollo urbano, planificación y el código de ordenamiento territorial”.