A raíz de la muerte de una persona en situación de calle, la concejala Eva Ayala remarcó que “Mar del Plata sufre el abandono".

La edil de Acción Marplatense sostuvo que "al menos 400 personas hoy están en situación de calle y asistimos al primer fallecimiento por el frío. Detrás de cada una de esas personas hay una historia de vulnerabilidad social que no tuvo acompañamiento ni respuesta” y agregó “también hay abandono en los Centros de Desarrollo Infantil que no tienen una sola política pública para la niñez. En el cementerio municipal destruido, en las salas de salud y en el CEMA, sin profesionales ni insumos”.

Respecto del conflicto con los trabajadores municipales, la concejal subrayó que

“el abandono también se evidencia cuando ante un conflicto que requiere el diálogo el Intendente no sale, no dialoga, no escucha. Sin los empleados municipales está claro que no vamos a estar mejor”.

Para finalizar, Ayala hizo hincapie en la problemática de inseguridad que vive la ciudad y en los recientes hechos delictivos en distintos barrios “hay abandono en el tiroteo de Parque Independencia. Hay resignación, repliegue y falta de seriedad con la que se abordan los problemas que tiene Mar del Plata en materia de seguridad. El Intendente debe decidirse a conducir una estrategia integral de seguridad con las herramientas que tiene el municipio, que son muchas. Mar del Plata se convierte en Rosario, y ninguna policía sola puede resolver ese desafío”.