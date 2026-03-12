El concejal Julián Bussetti, del bloque Vamos Juntos, cuestionó la obligatoriedad de proyectar un video de las Abuelas de Plaza de Mayo al inicio de cada sesión del Concejo Deliberante y anunció que impulsará un proyecto para derogar la ordenanza vigente desde hace más de 15 años.

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Bussetti señaló que actualmente, cada vez que comienza una sesión, independientemente del motivo de la convocatoria, “siempre se pasa un video de las Abuelas de Plaza de Mayo”, y planteó su desacuerdo con esa práctica. Según expresó, se trata de una decisión que considera “injusta con todas las otras organizaciones y causas nobles”.

En ese sentido, mencionó como ejemplos a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas y a quienes continúan reclamando justicia por el Atentado a la AMIA, entre otras causas que, dijo, también podrían ser reconocidas en ese ámbito institucional.

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Por ese motivo, el concejal explicó que propone derogar la ordenanza que estableció la proyección del video y reemplazar ese momento por la entonación del Himno Nacional Argentino al inicio de las sesiones.

“Hoy vemos un video de las Abuelas de Plaza de Mayo y ni siquiera somos capaces de izar la bandera y cantar el himno nacional que nos tiene que unir a todos”, sostuvo. Finalmente, Bussetti expresó su expectativa de que la iniciativa sea acompañada por otras fuerzas políticas, al considerar que “la Argentina y nuestra bandera tienen que estar más allá de cualquier causa de las organizaciones”.

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