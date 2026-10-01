El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y coordinador del sector en la provincia de Buenos Aires, Hernán Szkrohal, expuso ante diputados marplatenses la situación que atraviesan la hotelería y la gastronomía y reclamó herramientas para sostener a los establecimientos, especialmente a los más pequeños y familiares.

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“Cuando se habla de turismo se habla de ocupación, estadísticas y rentabilidad. Yo quiero empezar por otro lado: por la gente”, sostuvo Szkrohal. En ese sentido, remarcó que detrás de cada hotel, restaurante, parrilla o confitería existen familias que durante décadas invirtieron, trabajaron y generaron empleo.

El dirigente advirtió que los establecimientos de menor tamaño son los que actualmente cuentan con menos margen para resistir un escenario atravesado por costos elevados y una fuerte caída del consumo. “Cuando los costos se mantienen o aumentan y el consumo baja, no hay eficiencia que alcance”, afirmó.

Durante su exposición, también alertó sobre el crecimiento de la informalidad y mencionó los alojamientos no registrados, las dark kitchens y otras propuestas que funcionan por fuera del circuito formal. Frente a este escenario, reclamó una revisión de la carga tributaria y herramientas de financiamiento para quienes cumplen con sus obligaciones, además de mecanismos que permitan incorporar más actividad al sistema formal.

Szkrohal planteó tres prioridades para afrontar la situación: reconocer la profundidad de la crisis, generar herramientas concretas para los establecimientos con menor capacidad financiera y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado.

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“No son cifras. Son proyectos de vida. Y si continúan cerrando establecimientos, para muchos será como seguir muriendo”, concluyó.

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