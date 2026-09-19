La primera edición de SANARTE logró recaudar $4.700.000 para colaborar con el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. El festival solidario, organizado por la Murga Lavate y Vamo, se desarrolló con la Sala Astor Piazzolla colmada de público.

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El dinero obtenido a través de la venta de entradas y las donaciones será destinado a colaborar con la adquisición de un equipamiento específico para el área de Oncología del establecimiento sanitario.

La incorporación de esta tecnología permitiría realizar dentro del propio Hospital intervenciones que actualmente requieren el traslado de los pacientes a otras instituciones. De esta manera, lo reunido durante el encuentro representa un aporte para avanzar hacia la compra del equipamiento y atender una necesidad concreta del servicio.

La jornada contó con la participación de Tango Furia, compañía dirigida por Emmanuel Marín; Karina Levine, acompañada en teclado por Maximiliano Escalante; Rodrigo Cunqueiro, con un espectáculo de malabares con pelotas de fútbol; Manoahí Candombe y los Payamédicos, quienes recibieron al público en el ingreso.

También participó Oscar Forte con una muestra de obras dedicadas a Diego Armando Maradona, mientras que Mario Eduardo Giannotti estuvo a cargo de la conducción.

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La Murga Lavate y Vamo cuenta con antecedentes de acciones solidarias en barrios, escuelas y distintos espacios de la comunidad. En esta oportunidad, la agrupación decidió orientar la iniciativa hacia el ámbito de la salud y elegir como destinatario al Hospital Materno Infantil.

Tras la convocatoria alcanzada en su primera edición, desde la organización plantearon la posibilidad de que SANARTE continúe realizándose año tras año, con el objetivo de sostener un encuentro que vincule el arte y la solidaridad.

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