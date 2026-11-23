Un nuevo pedido solidario comenzó a circular en las redes sociales de Mar del Plata para encontrarles un hogar a dos gatos que podrían quedar desamparados en los próximos días.

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Según difundieron a través del grupo Mar del Gatos, los felinos llegaron hace un tiempo al patio de una vivienda, donde sus habitantes comenzaron a alimentarlos y cuidarlos. Sin embargo, las personas que actualmente los asisten están próximas a mudarse y no podrán llevarlos consigo.

Se trata de una hembra de pelaje blanco y gris, que todavía no está castrada, y un macho de color negro que ya fue sometido a dicha intervención. Desde la comunidad proteccionista ofrecieron colaborar con la castración de la gatita.

Ambos son jóvenes y de buen carácter. La búsqueda está orientada a adoptantes responsables que puedan ofrecerles un ambiente seguro, sin acceso al exterior, para evitar los peligros que supone la vida en la calle.

También se contempla la posibilidad de conseguirles un hogar de tránsito hasta encontrar una familia definitiva.

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Quienes estén interesados en adoptar o brindarles alojamiento temporal pueden comunicarse al 2236186414 (Samanta) o al 2235170586 (Laureano).

Desde el grupo solicitaron colaboración para difundir el caso, con la esperanza de que ambos encuentren un lugar donde recibir el cariño y los cuidados que necesitan antes de que se concrete la mudanza.

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