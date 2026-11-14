Un operativo de rescate en La Plata permitió salvar a un perro que había quedado atrapado en una acumulación de brea dentro de un predio abandonado. El animal estaba prácticamente inmovilizado por la sustancia y corría peligro de hundirse, hasta que la intervención de vecinos y proteccionistas consiguió ponerlo a salvo.

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El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles 611 y 119, en la zona de Villa Elvira, donde un tanque de grandes dimensiones había quedado abandonado y parte de su contenido se encontraba esparcido sobre el terreno.

La situación fue advertida por habitantes del barrio, quienes solicitaron ayuda al rescatista Juan Ezequiel “Kelo” Gorgone. Al llegar, el proteccionista se encontró con un escenario complicado: la brea dificultaba cualquier movimiento y también representaba un riesgo para quienes intentaban acercarse al animal.

Durante el procedimiento, los rescatistas debieron avanzar cuidadosamente sobre el terreno para evitar quedar atrapados. Finalmente, consiguieron liberar al perro, aunque las maniobras estuvieron marcadas por el peligro de hundimiento.

“Nos estábamos hundiendo, lo sacamos de milagro”, relató Kelo al describir las dificultades que atravesaron durante el operativo.

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Una vez rescatado, el animal, al que llamaron Marito, fue trasladado a la veterinaria La Granja, ubicada en avenida 520 y 142. Allí permanece internado bajo atención profesional, mientras se evalúa su evolución y el tratamiento necesario para recuperarse.

El caso también dejó al descubierto una problemática que preocupa a los vecinos. Según manifestaron al rescatista, otros cuatro perros habrían muerto en circunstancias similares debido a la presencia de brea en el lugar. Esta información todavía no cuenta con una confirmación oficial.

Mientras tanto, los gastos veterinarios ya superan los 800 mil pesos, por lo que se inició una campaña solidaria para afrontar la internación y los cuidados del animal.

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Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias TAMBOR.GRAMO.PESCA, a nombre de Juan Ezequiel Gorgone, o comunicarse con el rescatista a través de su cuenta de Instagram @Ezequiel.kelo.ok.

Más allá del rescate, el episodio reavivó los reclamos por el estado de abandono del predio y la necesidad de retirar los materiales peligrosos para evitar que otros animales sufran accidentes similares.