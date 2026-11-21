La provincia de Buenos Aires podría incorporar un nuevo régimen de sanciones contra quienes maltraten, descuiden o abandonen animales de compañía. La propuesta avanzó en el Senado bonaerense y contempla multas económicas, arrestos de hasta 60 días y la prohibición de tener mascotas durante un período máximo de dos años.

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El proyecto fue presentado por la senadora María Emilia Subiza, del espacio Hechos, y recibió la aprobación, con modificaciones, de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Actualmente continúa su recorrido legislativo y todavía no se convirtió en ley.

La iniciativa propone modificar el Código de Faltas provincial para incorporar infracciones vinculadas con el bienestar animal que actualmente pueden quedar fuera del alcance de la legislación penal.

Entre las conductas que se pretende sancionar aparecen la falta de alimentación y cuidados esenciales, el alojamiento en espacios inadecuados, el encierro dentro de vehículos sin ventilación y las prácticas que provoquen sufrimiento físico o situaciones degradantes.

Las penalidades variarían según la gravedad de cada caso. Para quienes incumplan los cuidados básicos, se establecen multas equivalentes al 30% y hasta el 50% del salario mensual de un agente de la Policía bonaerense. En situaciones de encierro en condiciones inapropiadas, las sanciones podrían alcanzar el 70% de ese haber.

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Dejar animales dentro de automóviles sin ventilación adecuada podría derivar en multas de hasta un salario policial o arrestos de entre 15 y 30 días. En tanto, las prácticas que comprometan su integridad podrían castigarse con detenciones de hasta 45 días.

El abandono constituye una de las infracciones más graves contempladas en el proyecto, con multas equivalentes a entre uno y diez salarios policiales o arrestos de 45 a 60 días. Además, quienes incurran en determinadas conductas graves podrían quedar inhabilitados para tener o mantener contacto con animales durante uno o dos años.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de disponer el retiro preventivo e inmediato de mascotas que se encuentren en peligro. En esos casos, los animales podrían ser trasladados a instituciones protectoras, profesionales especializados o personas responsables de garantizar su bienestar.

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La propuesta también contempla la creación de un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal, donde quedarían asentadas las condenas firmes. El objetivo es facilitar el seguimiento de los antecedentes y prevenir nuevos episodios.

Asimismo, se prevé que determinadas sanciones económicas puedan sustituirse por tareas de cuidado animal o contribuciones destinadas a refugios y organizaciones proteccionistas.

La impulsora del proyecto sostiene que existen numerosas situaciones de negligencia y crueldad que no alcanzan a configurar delitos penales, pero que requieren una respuesta concreta de las autoridades.

Con el aval de la Comisión de Ambiente, la iniciativa pasó a la Comisión de Legislación General. Para que las nuevas sanciones entren en vigencia, todavía deberá completar el proceso legislativo correspondiente.