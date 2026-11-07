Vecinos del barrio Reserva Golf Acantilados reclamaron por el grave deterioro de las calles y la falta de mantenimiento municipal en el sector comprendido por las calles 485, 487 y 489, desde la avenida Jorge Newbery hasta la calle 50. Laura, residente de la zona, denunció a El Marplatense las dificultades que enfrentan las familias para ingresar y salir de sus viviendas, además de los problemas de circulación peatonal y los anegamientos después de las lluvias.

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La situación genera preocupación entre los habitantes del barrio, que deben convivir diariamente con calles deterioradas, falta de veredas y pastizales que dificultan el desplazamiento. En ese sentido, Laura explicó que las familias “presentan grandes dificultades para poder ingresar y salir de sus viviendas por el calamitoso estado de las calles en cuestión”.

La vecina también vinculó el agravamiento del problema con las condiciones climáticas y la ausencia de intervenciones sostenidas. Según señaló, “las últimas lluvias y los años de descuido y falta de mantenimiento llegaron al extremo de tornarlas intransitables”.

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Las complicaciones no afectan únicamente a quienes circulan en vehículos. La falta de infraestructura peatonal y el crecimiento de la vegetación también representan un obstáculo para quienes deben caminar hasta las principales arterias del barrio. Sobre este punto, Laura advirtió que, “sumado a la falta de veredas y los pastizales”, tanto los peatones como los automovilistas encuentran dificultades para transitar.

Al recordar las intervenciones realizadas en el sector, la residente indicó que “en junio luego de muchos reclamos se acercó una máquina niveladora para emparejar la calle”. Sin embargo, cuestionó el resultado de las tareas y sostuvo que “en vez de traer soluciones, la cuestión se hizo más compleja”.

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Entre las principales objeciones, señaló que los trabajos de mejoramiento no abarcaron todo el recorrido previsto. Según detalló, “no engranzaron la totalidad del recorrido de la 487, sólo lo hicieron en las dos primeras cuadras antes de llegar a Newbery”.

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Por último, apuntó contra la falta de planificación en el escurrimiento del agua durante las tareas de nivelación. Al respecto, afirmó que “tampoco se respetaron los canales naturales por donde corre el agua los días de lluvia”, una situación que terminó provocando importantes acumulaciones en distintos sectores y “convirtiendo algunos sectores en un pantano”.