El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un plan para incrementar el turismo durante la próxima década y alcanzar los 5 millones de visitantes, con una estrategia que contempla nuevos eventos internacionales, mejoras en infraestructura y una mayor promoción de la capital argentina como destino turístico. Uno de los principales proyectos vinculados al plan es la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que busca posicionar a Buenos Aires como sede de grandes competencias deportivas. La obra contempla adaptar el circuito a los requisitos de la Fórmula 1, además de recibir el regreso del MotoGP en 2027.

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La remodelación del autódromo tiene un avance del 60% y representa una inversión de aproximadamente USD 150 millones. El nuevo trazado tendrá 4,87 kilómetros, 15 curvas y permitirá que los autos alcancen velocidades superiores a los 340 kilómetros por hora en la recta principal, el predio tendrá capacidad para recibir a más de 150.000 personas.

El Gobierno porteño ya confirmó que MotoGP volverá a Buenos Aires en abril de 2027, después de 28 años de ausencia, la competencia será uno de los principales eventos utilizados para impulsar la actividad turística y deportiva de la ciudad. La intención de las autoridades es que el autódromo no sea utilizado únicamente para carreras, sino que proyecto contempla convertirlo en un espacio para recitales, congresos, maratones y otros acontecimientos masivos, con el objetivo de generar movimiento turístico y económico durante todo el año.

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En cuanto a la Fórmula 1, Buenos Aires trabaja para que el circuito quede en condiciones de recibir a la máxima categoría del automovilismo y el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, recorrió las obras y recibió de parte del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, los detalles del proyecto. La Ciudad apunta a que la renovación del autódromo contribuya a posicionar a Buenos Aires en el circuito internacional de grandes eventos. Según estimaciones difundidas por el Gobierno porteño, una carrera de Fórmula 1 genera un impacto promedio de USD 150 millones en sectores como turismo, hotelería y gastronomía.

El proyecto se vincula además con la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte en 2027, una distinción que las autoridades porteñas buscan aprovechar para atraer competencias y visitantes internacionales.

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En paralelo, la Ciudad continúa trabajando para lograr que Buenos Aires vuelva a formar parte del calendario de la Fórmula 1. Para 2027 el calendario anunciado por la categoría no incluye una fecha en Argentina, por lo que el eventual regreso dependerá de modificaciones posteriores o de futuras incorporaciones. Las obras del autódromo, que comenzaron en enero, incluyen la renovación del paddock, nuevas tribunas, infraestructura general, modificaciones del trazado y la construcción de un nuevo kartódromo.

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