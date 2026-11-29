El equipo del Vasco recibirá este domingo a Gimnasia de La Plata con un objetivo que va más allá de la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura: alcanzar los siete partidos consecutivos sin recibir goles, una marca que el club logró en apenas cuatro oportunidades.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega después de vencer 2-0 a Independiente Rivadavia en los octavos de final. Ese resultado extendió a seis encuentros la seguidilla con el arco en cero y elevó a 564 minutos el tiempo sin recibir tantos.

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La racha comenzó el 20 de octubre, durante el triunfo por 3-1 frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Desde los últimos 24 minutos de aquel partido, Boca no volvió a sufrir goles. En ese período consiguió victorias ante Independiente, River y Defensa y Justicia, además de superar a Banfield por la Copa Argentina, a Atlético Mineiro en la definición de la Sudamericana y a Independiente Rivadavia.

A lo largo de su historia, el Xeneize alcanzó los siete encuentros consecutivos sin goles en contra en 1964, 1969, 1995 y 2019. El registro más destacado fue el de 1969, cuando llegó a los 782 minutos con la valla invicta.

El partido ante Gimnasia se jugará este domingo desde las 20.30 en La Bombonera, por los cuartos de final del Clausura. El encuentro tendrá como árbitro a Darío Herrera, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

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Además, Boca afrontará otro compromiso decisivo pocos días después: el miércoles disputará la final de la Copa Argentina frente a Platense, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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