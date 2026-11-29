El Torneo Clausura ya tiene una de sus semifinales confirmadas: River e Independiente se medirán por un lugar en la definición del campeonato, luego de superar sus respectivos cruces de cuartos de final.

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River consiguió la clasificación este sábado por la noche con un triunfo por 1-0 ante Instituto, en Alta Córdoba. Gonzalo Montiel marcó el único gol del encuentro durante el primer tiempo, al capturar un rebote dentro del área. El equipo de Leonardo Ponzio tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero Sebastián Driussi y Thiago Almada fallaron dos penales.

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Por su parte, Independiente avanzó tras una definición dramática frente a Vélez en el estadio José Amalfitani. Después de igualar 1-1 en el tiempo suplementario, el equipo de Jádson Viera se impuso 3-1 en la tanda desde los doce pasos y se convirtió en el primer semifinalista.

Sebastián Valdez había puesto en ventaja al Rojo durante el alargue, pero Ronaldo Martínez marcó el empate para el Fortín. En los penales, Tomás Marchiori atajó dos remates, aunque Vélez falló otros tres y no pudo evitar la eliminación.

De esta manera, River e Independiente protagonizarán uno de los clásicos más importantes de la próxima instancia. El encuentro se disputará en el estadio Monumental durante el fin de semana del 6 de diciembre, aunque todavía resta confirmar el día y el horario.

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Fuente: TN

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