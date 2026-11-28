Estudiantes de La Plata y Palmeiras definirán este sábado la Copa Libertadores 2026 en el estadio Centenario de Montevideo. El Pincha buscará conquistar su quinta corona continental, mientras que el conjunto brasileño intentará sumar su cuarta. La final tendrá, además, un condimento especial: ambos equipos ya se enfrentaron en una definición histórica en ese mismo escenario, en 1968.

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El camino de Estudiantes hacia la final

El equipo dirigido por Alexander Medina disputó 12 partidos en la actual edición, con un balance de cuatro victorias, siete empates y una derrota. Marcó 12 goles y recibió siete. En la fase de grupos terminó segundo en la Zona A, detrás de Flamengo, y por delante de Independiente Medellín y Cusco FC.

En los octavos de final eliminó a Universidad Católica. Después del empate 1-1 en La Plata, ganó 3-0 en Santiago, con un doblete de Guido Carrillo y otro tanto de Joaquín Correa.

En cuartos de final dejó en el camino a Corinthians. Tras igualar 1-1 en la ida, consiguió una agónica victoria en Brasil con un gol de Alexis Castro. Además, Memphis Depay falló un penal sobre el cierre que le permitió al Pincha asegurar la clasificación.

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La semifinal volvió a cruzarlo con Flamengo. Los dos encuentros terminaron 0-0 y la serie se definió por penales. Allí apareció Fernando Muslera, quien atajó tres remates para que Estudiantes se impusiera 3-2 y consiguiera el boleto a la final.

El recorrido de Palmeiras

El conjunto de Abel Ferreira también jugó 12 encuentros, aunque con un registro diferente: seis triunfos, tres empates y tres derrotas, con 17 goles a favor y 11 en contra. Terminó segundo en el Grupo F, detrás de Cerro Porteño.

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En octavos de final volvió a enfrentarse con el equipo paraguayo y lo eliminó tras empatar 1-1 en Brasil y ganar 1-0 como visitante.

En cuartos tuvo una serie muy exigente ante Liga de Quito. Palmeiras ganó 1-0 en la ida, pero perdió 3-2 en Ecuador y la clasificación se resolvió por penales. El arquero Carlos Miguel fue determinante al contener dos remates y permitir el triunfo brasileño por 4-3.

En semifinales se midió con Fluminense. Ganó 2-1 en Río de Janeiro, perdió 1-0 en la revancha y volvió a imponerse desde los doce pasos. Carlos Miguel atajó un penal y aseguró la clasificación a una nueva final.

El presente de los dos equipos

Palmeiras llegará a Montevideo después de quedar como subcampeón del Brasileirao. El empate 1-1 ante Flamengo le permitió al conjunto carioca consagrarse campeón y dejó al equipo paulista en el segundo puesto. Además, todavía tiene pendiente la final de la Copa de Brasil ante Gremio, prevista para el 6 de diciembre.

Estudiantes, por su parte, terminó en el puesto 12 del Grupo A del Torneo Clausura y no logró clasificarse a los playoffs. Sin embargo, el 12 de noviembre sumó un nuevo título a sus vitrinas al conquistar la Supercopa Argentina 2026, tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia en tiempo suplementario.

Un antecedente histórico en el Centenario

La final de este sábado tendrá un atractivo especial por la historia que comparten ambos clubes. Estudiantes y Palmeiras ya se enfrentaron para definir la Libertadores de 1968, en una serie que necesitó de un tercer partido para conocer al campeón.

El primer encuentro se disputó en La Plata y terminó con victoria del Pincha por 2-1, con goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores. Cinco días después, Palmeiras ganó 3-1 en São Paulo y forzó un desempate.

La definición se jugó en el estadio Centenario de Montevideo, el mismo escenario que recibirá la final de este sábado. Con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, Estudiantes se impuso 2-0 y conquistó la primera Copa Libertadores de su historia.

Casi seis décadas después, los dos equipos volverán a encontrarse en el mismo estadio con el objetivo de levantar el trofeo más importante del continente.