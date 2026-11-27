Atlético Mar del Plata y Quilmes volverán a enfrentarse este sábado para definir al campeón anual de la Liga Marplatense de Fútbol. La Superfinal de vuelta se jugará desde las 15.30 en la cancha de San Lorenzo, luego del empate 1-1 registrado en el primer encuentro.

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En aquella final, el conjunto decano se había puesto en ventaja con un gol de Thomas Carrique, mientras que Valentín Goñi marcó el empate para el Cervecero sobre el cierre del partido. De esta manera, ninguno logró sacar diferencias y la definición quedó pendiente para la revancha.

El encuentro contará con el arbitraje de Rojas, quien estará acompañado por Patetta, Cajal y Miranda. Además, la organización confirmó los accesos para ambas parcialidades: los hinchas de Quilmes ingresarán por calle Arolas, mientras que los de Atlético Mar del Plata lo harán por Génova.

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