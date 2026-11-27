La Selección Argentina de básquet dio un paso importante rumbo al Mundial de Qatar 2027 al vencer con autoridad a Bahamas por 102-65, en el inicio de la quinta ventana de las Eliminatorias. El próximo domingo 29, el equipo nacional recibirá a Canadá en el Espacio DAM de Zárate, con la posibilidad de asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo.

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Después del encuentro, el entrenador Pablo Prigioni y Gonzalo Corbalán, máximo anotador de la noche con 20 puntos, compartieron sus sensaciones en conferencia de prensa. El técnico destacó especialmente el funcionamiento colectivo y la concentración defensiva: "Todo el equipo hizo un partido muy serio, todos en algún momento aportaron. Defensivamente se los vio muy bien y estuvieron siempre conectados, en ambos costados. Se dio un paso más y estamos contentos por eso".

Además, Prigioni remarcó la importancia de mantener el mismo nivel en los próximos compromisos: "Queremos ganar cada partido que nos queda y seguir creciendo. Hoy dimos una muestra de carácter, incluso con muchas bajas con respecto a las ventanas anteriores. Estamos contentos por la performance, pero nos quedan tres partidos más y tenemos que jugarlo con la misma concentración de hoy".

Por su parte, Corbalán valoró el aporte de sus compañeros y puso el foco en el objetivo mundialista: "Estoy muy contento porque ganamos, muchos compañeros dieron un paso adelante. Lo estamos haciendo bien, pero todavía faltan tres partidos más para conseguir nuestro objetivo".