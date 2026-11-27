Prigioni y Corbalán destacaron el triunfo de Argentina ante Bahamas
Tras la victoria por 102-65 en Zárate, el entrenador y el goleador argentino analizaron el rendimiento del equipo. El domingo, ante Canadá, buscarán asegurar la clasificación al Mundial de Qatar 2027.
La Selección Argentina de básquet dio un paso importante rumbo al Mundial de Qatar 2027 al vencer con autoridad a Bahamas por 102-65, en el inicio de la quinta ventana de las Eliminatorias. El próximo domingo 29, el equipo nacional recibirá a Canadá en el Espacio DAM de Zárate, con la posibilidad de asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo.
Después del encuentro, el entrenador Pablo Prigioni y Gonzalo Corbalán, máximo anotador de la noche con 20 puntos, compartieron sus sensaciones en conferencia de prensa. El técnico destacó especialmente el funcionamiento colectivo y la concentración defensiva: "Todo el equipo hizo un partido muy serio, todos en algún momento aportaron. Defensivamente se los vio muy bien y estuvieron siempre conectados, en ambos costados. Se dio un paso más y estamos contentos por eso".
Además, Prigioni remarcó la importancia de mantener el mismo nivel en los próximos compromisos: "Queremos ganar cada partido que nos queda y seguir creciendo. Hoy dimos una muestra de carácter, incluso con muchas bajas con respecto a las ventanas anteriores. Estamos contentos por la performance, pero nos quedan tres partidos más y tenemos que jugarlo con la misma concentración de hoy".
Por su parte, Corbalán valoró el aporte de sus compañeros y puso el foco en el objetivo mundialista: "Estoy muy contento porque ganamos, muchos compañeros dieron un paso adelante. Lo estamos haciendo bien, pero todavía faltan tres partidos más para conseguir nuestro objetivo".