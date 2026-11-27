La séptima edición del Torneo de fútbol infantil Pasión Norteña comenzará este sábado 28 de noviembre y se extenderá hasta el 11 de diciembre en Mar del Plata. El certamen, organizado por el Club Deportivo Norte, tendrá una participación récord con 207 equipos, una cifra superior a la registrada en 2025.

Ads

El predio Nora Alicia Vega del Aurinegro recibirá a más de 3.200 jugadores de clubes y escuelas de fútbol de la ciudad y la zona. La competencia representa el cierre del calendario anual para muchas de las instituciones participantes y reunirá a distintas generaciones del fútbol infantil.

El torneo contará con varias categorías. En cancha de once competirán las divisiones 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015 y 2016, que tendrá su estreno en esa modalidad. Por su parte, en cancha de predécimas jugarán las categorías 2017, 2018/2019 y 2020/2021, que también tendrá su primera experiencia en césped después de disputar el año en salón.

"Nos pone muy felices ver este nivel de participación. Contar con más de 3.200 jugadores, que significan igual cantidad de familias, es una muestra de confianza y ratifica lo que venimos haciendo desde 2019, cuando empezamos con esto", expresó Juan Pablo Fornara, integrante de la organización.

Como en ediciones anteriores, el certamen contará con una aplicación oficial llamada Pasión Norteña, disponible para Android y Apple. Allí se podrán consultar la programación, los resultados y las tablas de posiciones en tiempo real. Las primeras jornadas ya se encuentran cargadas.