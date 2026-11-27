El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. La iniciativa obtuvo 72 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones, y fue aprobada sin modificaciones respecto del texto que había recibido media sanción en Diputados en noviembre de 2024.

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Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de empresas de apuestas en televisión, radio, medios gráficos, redes sociales, internet, podcasts y vía pública. La restricción también alcanza a los eventos culturales y deportivos.

La medida tendrá un impacto directo en el fútbol argentino, ya que las casas de apuestas no podrán patrocinar clubes, deportistas, estadios ni competencias. Además, quedará prohibida la presencia de estas empresas en las camisetas y otras prendas deportivas, así como las promociones realizadas por futbolistas, entrenadores y dirigentes.

Uno de los casos alcanzados es el de Boca Juniors, que deberá adecuar su vínculo comercial con Betsson, actual patrocinador principal de su indumentaria. La medida también afecta a otros clubes del fútbol argentino que mantienen acuerdos con compañías del sector.

Por otra parte, la ley establece controles más estrictos para las plataformas digitales. Deberán implementar sistemas de reconocimiento facial y validación de identidad vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para impedir el acceso de menores de 18 años. También se contemplan mecanismos de autoexclusión, restricciones a los bonos de bienvenida y nuevas herramientas de prevención.

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Tras la sanción, el proyecto será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Gobierno tendrá un plazo de 120 días para reglamentar la normativa y establecer los mecanismos para su implementación.

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