Quilmes consiguió una gran victoria como local al derrotar por 88 a 87 a Deportivo Viedma, líder de la competencia, en un encuentro correspondiente a la Liga Argentina de Básquet. El equipo marplatense se recuperó de la derrota frente a Racing y le puso fin a la seguidilla de cuatro triunfos consecutivos del conjunto visitante.

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El Cervecero tuvo un comienzo complicado y se fue al descanso abajo por 47 a 40. Sin embargo, mostró otra actitud en el segundo tiempo, mejoró su rendimiento defensivo y logró meterse nuevamente en partido. Con el aporte de sus extranjeros, consiguió pasar al frente y llegó al último cuarto con una ventaja de 67 a 63.

En un cierre ajustado y cargado de tensión, Quilmes supo sostener la diferencia pese a la expulsión de Pablo Alderete. Deportivo Viedma tuvo la oportunidad de igualar, pero no logró convertir en sus últimas ofensivas y el conjunto marplatense terminó celebrando ante su gente.

Rafael Albertón Rodrigues fue determinante con 17 puntos y 21 rebotes, mientras que Bryce Beamer aportó 21 unidades y Manny Hernández sumó 20. Por el lado visitante, Luciano Cáceres y Gastón Bertona terminaron con 20 y 16 puntos, respectivamente.

Con este resultado, Quilmes consiguió un triunfo clave para recuperar confianza y vencer al equipo que llegaba como puntero de la competencia.

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