La Selección Argentina masculina de básquet consiguió una contundente victoria ante Bahamas por 102-65 en el Espacio DAM de Zárate y dio otro paso en busca de la clasificación al Mundial de Qatar 2027. Con un buen marco de público, el equipo nacional dominó el encuentro y mostró un rendimiento sólido en ambos costados de la cancha.

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Argentina fue construyendo la diferencia desde el comienzo, con buenas penetraciones y un trabajo defensivo que limitó las opciones del rival. En el segundo cuarto mejoró su efectividad desde el perímetro y encontró distintas vías para ampliar la ventaja, con un juego colectivo que le permitió repartir el goleo.

El momento más destacado llegó después del descanso, cuando el conjunto nacional firmó un tercer cuarto de 30 puntos contra apenas 14 de Bahamas. Gonzalo Corbalán fue el máximo anotador argentino con 20 unidades, seguido por Alex Negrete (15), Juan Ignacio Marcos (14), Juan Pablo Vaulet (13) y Nicolás Laprovittola (10).

Con este resultado, Argentina quedó mejor posicionada en su camino hacia la próxima Copa del Mundo. El cierre de la quinta ventana será este domingo 29 de noviembre, nuevamente en el Espacio DAM de Zárate, cuando reciba a Canadá en otro compromiso importante para sus aspiraciones de clasificación.