El 27 de noviembre de 2016 quedó marcado para siempre en la historia del deporte argentino. Después de cuatro finales perdidas (1981, 2006, 2008 y 2011), Argentina consiguió por primera vez la Copa Davis al derrotar a Croacia por 3-2 como visitante, en el Arena Zagreb.

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La definición tuvo todos los condimentos. El equipo capitaneado por Daniel Orsanic llegó al último día de competencia en desventaja por 1-2 y necesitaba ganar los dos singles para quedarse con el título. Primero, Juan Martín del Potro protagonizó una remontada inolvidable ante Marin Cilic. Después de perder los dos primeros sets, el tandilense se impuso por 6-7, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3, en un encuentro que duró casi cinco horas.

Con la serie igualada, la responsabilidad del punto decisivo quedó en manos de Federico Delbonis. El azuleño venció a Ivo Karlovic por 6-3, 6-4 y 6-2 y desató el festejo argentino en territorio croata.

El equipo campeón también tuvo como protagonistas a Leonardo Mayer y Guido Pella, quienes fueron parte de una campaña histórica que finalmente permitió al tenis argentino levantar la Ensaladera de Plata por primera y, hasta el momento, única vez.