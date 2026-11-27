El vóley internacional tendrá nuevas reglas a partir de 2027. La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) aprobó una serie de modificaciones durante su 40.º Congreso Mundial, realizado en Punta Cana, República Dominicana, luego de probar distintas medidas en las competencias de la temporada 2026.

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Uno de los cambios más importantes será el aumento de las sustituciones: cada equipo podrá realizar ocho cambios por set, en lugar de los seis permitidos hasta ahora. Además, en las competencias organizadas por la FIVB, los planteles podrán estar integrados por entre 12 y 14 jugadores, con al menos un líbero y la posibilidad de contar con dos. La elección de los líberos podrá confirmarse hasta una hora antes del partido.

Otra modificación estará relacionada con la recepción del saque. Los jugadores deberán respetar sus posiciones hasta el silbato del árbitro, pero podrán moverse una vez que el sacador inicie el gesto de servicio. De esta manera, habrá mayor libertad para organizar la defensa y preparar la recepción.

También se modificará el criterio para las pelotas que toquen el techo o las estructuras del estadio. Si el balón impacta en el primer o segundo contacto y permanece en el mismo campo, la jugada podrá continuar. En cambio, si rebota directamente hacia el lado contrario, se sancionará la falta.

En cuanto a las acciones de ataque, la FIVB reforzará la interpretación de los contactos: no estarán permitidas las acciones de conducción, lanzamiento o cambios de dirección del balón. Se mantendrá únicamente el toque corto para dejar la pelota en el campo rival.

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El sistema de revisión también tendrá novedades. Los equipos podrán marcar una acción durante el desarrollo del punto para solicitar su revisión una vez finalizado el rally. Además, se incorporarán los contactos en recepción y defensa entre las situaciones que pueden ser revisadas.

Por último, habrá cambios en los protocolos previos y durante los partidos. Los entrenadores podrán acercarse al primer árbitro para solicitar aclaraciones, aunque no estarán habilitados a protestar decisiones. También se establecerán turnos separados de 90 segundos para el calentamiento del saque de cada equipo y se reducirá el uso del silbato en algunas acciones evidentes.

Las modificaciones apuntan a agilizar el desarrollo de los encuentros, ofrecer más alternativas tácticas y unificar criterios arbitrales en las competencias internacionales.

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