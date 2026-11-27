La Asociación Marplatense de Hockey renovó sus autoridades hasta 2030
Daniel Iza continuará como presidente de la entidad tras la Asamblea Anual Ordinaria. También se definió la nueva Comisión Directiva para el período 2026-2030.
La Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) realizó este miércoles su Asamblea Anual Ordinaria, en la que se aprobaron los balances y se renovaron las autoridades para el período 2026-2030. Con una lista única de postulantes, quedó conformada la nueva Comisión Directiva.
Daniel Iza continuará al frente de la presidencia, mientras que Fernando Segovia seguirá como secretario y Marcelo Román como tesorero. Entre las modificaciones, Paola Viviana Aceste asumirá como vicepresidenta primera y Franco Luchina ocupará el cargo de vicepresidente segundo.
Durante el encuentro, del que participaron presidentes y representantes de los clubes afiliados, Iza repasó el trabajo realizado durante el año por la Asociación y las 21 instituciones que la integran. Además, presentó algunos de los proyectos y desafíos previstos para la próxima temporada.
Entre los temas abordados estuvieron el proceso de los seleccionados, los formatos de competencia, las categorías infantiles y la continuidad de los espacios de formación. También se adelantó que cada club recibirá estadísticas sobre su desempeño anual para analizar su realidad deportiva y acompañar su crecimiento.
"Nuestra tarea es desarrollar el deporte y lograr que cada vez tengamos mejores jugadores, contemplando la realidad de los clubes y viendo cómo, entre ambas cuestiones, podemos encontrar el mejor camino", expresó Daniel Iza.