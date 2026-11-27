La Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) realizó este miércoles su Asamblea Anual Ordinaria, en la que se aprobaron los balances y se renovaron las autoridades para el período 2026-2030. Con una lista única de postulantes, quedó conformada la nueva Comisión Directiva.

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Daniel Iza continuará al frente de la presidencia, mientras que Fernando Segovia seguirá como secretario y Marcelo Román como tesorero. Entre las modificaciones, Paola Viviana Aceste asumirá como vicepresidenta primera y Franco Luchina ocupará el cargo de vicepresidente segundo.

Durante el encuentro, del que participaron presidentes y representantes de los clubes afiliados, Iza repasó el trabajo realizado durante el año por la Asociación y las 21 instituciones que la integran. Además, presentó algunos de los proyectos y desafíos previstos para la próxima temporada.

Entre los temas abordados estuvieron el proceso de los seleccionados, los formatos de competencia, las categorías infantiles y la continuidad de los espacios de formación. También se adelantó que cada club recibirá estadísticas sobre su desempeño anual para analizar su realidad deportiva y acompañar su crecimiento.

"Nuestra tarea es desarrollar el deporte y lograr que cada vez tengamos mejores jugadores, contemplando la realidad de los clubes y viendo cómo, entre ambas cuestiones, podemos encontrar el mejor camino", expresó Daniel Iza.

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