La Copa Libertadores tendrá este sábado una final de alto voltaje entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, ambos equipos se enfrentarán por el título más importante del continente, en una definición a partido único.

Ads

Estudiantes de La Plata tendrá un importante respaldo en Montevideo para la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Según los datos difundidos por la organización, se esperan alrededor de 30 mil hinchas argentinos en Uruguay para acompañar al equipo en la definición del certamen continental.

La expectativa es tan grande que las entradas disponibles se agotaron y se calcula que unos 10 mil simpatizantes viajarán sin tener asegurado un lugar en el estadio Centenario. Estos hinchas podrán seguir el encuentro desde el Fan Fest, el espacio destinado a los fanáticos que no consiguieron tickets.

En la previa, también se organizó un importante operativo de traslado desde La Plata. Está prevista la salida de 150 micros desde el estadio UNO, destinados exclusivamente a socios del club, para trasladar a los hinchas hacia Uruguay.

La movilización refleja la ilusión de la gente de Estudiantes, que buscará acompañar al equipo en una nueva final internacional y alentarlo en su objetivo de conquistar la quinta Copa Libertadores de su historia.

Ads

Ads