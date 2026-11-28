La selección argentina sub-17 enfrentará a México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar luego de quedar en el duodécimo lugar de la tabla general de clasificados.

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El combinado dirigido por Diego Placente aseguró su avance como segundo del Grupo C luego de empatar 3-3 con Dinamarca el miércoles en el último partido de la fase de grupos, y cerró esta instancia con una victoria (2-1 frente a Mozambique), un empate y una derrota (0-2 ante Australia en el debut).

México, por su parte, finalizó como puntero del Grupo K y noveno mejor líder de grupo tras igualar 0-0 con Venezuela y concluir la primera ronda con la valla invicta.

El enfrentamiento supone una revancha directa para Argentina respecto a la edición de 2025 del certamen juvenil, donde ambas selecciones chocaron en Dieciseisavos de Final y el conjunto mexicano eliminó a la Albiceleste por penales.

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El torneo reúne a un total de 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos y clasifica a los dos primeros de cada zona junto con los ocho mejores terceros.

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La etapa eliminatoria comienza el 30 de noviembre con los Dieciseisavos de Final, continúa con los octavos de final del jueves 3 al viernes 4 de diciembre, sigue con los cuartos el lunes 7 y las semifinales el jueves 10, y culmina con la gran final el domingo 13 de diciembre.

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