Ley de ludopatía: diez clubes de Primera deberán revisar acuerdos con casas de apuestas
La norma prohíbe el patrocinio en clubes, deportistas, estadios y eventos deportivos, y abre un plazo de hasta 120 días para su reglamentación.
Luego de que se apruebe la ley de prevención de ludopatía, diez equipos de la Liga Profesional deberán revisar sus acuerdos comerciales con las casas de apuestas y casinos online, ya que la nueva normativa prohibe el patrocinio en clubes, deportistas, estadios y eventos deportivos.
El Gobierno tendrá un plazo de hasta 120 días para reglamentar su aplicación y definir el alcance de la medida sobre los contratos vigentes.
Los clubes que actualmente tienen marcas del sector en sus camisetas son:
Boca
River
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Racing
Independiente
San Lorenzo
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Rosario Central
Newell's
Independiente Rivadavia
Huracán
Argentinos Juniors
Entre los acuerdos más importantes, el "Xeneize" percibe entre US$ 7 millones y US$ 8 millones anuales de Betsson, con contrato hasta fines de 2028, mientras que River recibe cerca de US$ 6 millones de Betano, firma que reemplazó a Codere. Racing, por su parte, mantiene un vínculo con Betsson que le deja alrededor de US$ 2 millones por temporada.
La nómina se completa con Independiente e Independiente Rivadavia, auspiciados por SportsBet; Huracán y Argentinos Juniors, ligados a Mr. Bet; y San Lorenzo, que acordó con Casino Buenos Aires US$ 800.000 por diez meses, una cifra que triplicó el aporte de su sponsor anterior, según informó la propia institución.
Rosario Central y Newell's, en tanto, tienen a City Center. En conjunto, los contratos del sector con clubes de Primera División representan un monto estimado de al menos US$ 20 millones.
La eventual pérdida de esos fondos podría convertirse en un golpe financiero para las instituciones, ya que las casas de apuestas suelen ofrecer montos que duplican o triplican los de los patrocinadores tradicionales.
El alcance de la norma también impactará en las estructuras del fútbol argentino: la AFA cuenta con BetWarrior como patrocinador de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional, en tanto que la Liga Profesional tiene a bplay como casa de apuestas oficial.
La prohibición se ampliará a la publicidad en estadios, transmisiones, medios de comunicación y redes sociales, además de vedar que futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers promocionen estas plataformas.
Por último, los clubes deberán aguardar la reglamentación para saber cómo se aplicará la ley sobre los contratos que ya están en vigencia.