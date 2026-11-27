Luego de que se apruebe la ley de prevención de ludopatía, diez equipos de la Liga Profesional deberán revisar sus acuerdos comerciales con las casas de apuestas y casinos online, ya que la nueva normativa prohibe el patrocinio en clubes, deportistas, estadios y eventos deportivos.

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El Gobierno tendrá un plazo de hasta 120 días para reglamentar su aplicación y definir el alcance de la medida sobre los contratos vigentes.

Los clubes que actualmente tienen marcas del sector en sus camisetas son:

Boca

River Ads

Racing

Independiente

San Lorenzo Ads

Rosario Central

Newell's

Independiente Rivadavia

Huracán

Argentinos Juniors

Entre los acuerdos más importantes, el "Xeneize" percibe entre US$ 7 millones y US$ 8 millones anuales de Betsson, con contrato hasta fines de 2028, mientras que River recibe cerca de US$ 6 millones de Betano, firma que reemplazó a Codere. Racing, por su parte, mantiene un vínculo con Betsson que le deja alrededor de US$ 2 millones por temporada.

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La nómina se completa con Independiente e Independiente Rivadavia, auspiciados por SportsBet; Huracán y Argentinos Juniors, ligados a Mr. Bet; y San Lorenzo, que acordó con Casino Buenos Aires US$ 800.000 por diez meses, una cifra que triplicó el aporte de su sponsor anterior, según informó la propia institución.

Rosario Central y Newell's, en tanto, tienen a City Center. En conjunto, los contratos del sector con clubes de Primera División representan un monto estimado de al menos US$ 20 millones.

La eventual pérdida de esos fondos podría convertirse en un golpe financiero para las instituciones, ya que las casas de apuestas suelen ofrecer montos que duplican o triplican los de los patrocinadores tradicionales.

El alcance de la norma también impactará en las estructuras del fútbol argentino: la AFA cuenta con BetWarrior como patrocinador de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional, en tanto que la Liga Profesional tiene a bplay como casa de apuestas oficial.

La prohibición se ampliará a la publicidad en estadios, transmisiones, medios de comunicación y redes sociales, además de vedar que futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers promocionen estas plataformas.

Por último, los clubes deberán aguardar la reglamentación para saber cómo se aplicará la ley sobre los contratos que ya están en vigencia.