El árbitro de Primera División Luis Lobo Medina volvió a quedar en el ojo de la tormenta, cuando la señal de noticias A24 difundió audios en los que pediría coimas a un presidente para beneficiar a un equipo, en medio de la denuncia por presunto lavado de dinero contra Federico Beligoy y la Asociación del Fútbol Argentino.

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La nota de voz que se difundió expresaba lo siguiente: “Hola presi, cómo estamos. Muy bien. Muy bien. Vamos con todo. Vamos con todo. Decime cuántas botellita y bueno te comento, ahí que lo tengo al asistente del costado también. Así lo incluimos ahí en el combo. En el Mc Combo. Avisame eso”.

Según se explicó el conductor Nicolás Wiñazki, el audio es real y no puede ser atribuido a Inteligencia Artificial. “Es inobjetable, chequeado”, afirmó el periodista.

En el programa se indicó que el árbitro habría pedido 15.000 dólares, ya que “cada botellita es mil dólares”.

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La difusión del audio se relacionó con la denuncia contra Federico Beligoy, titular de la Dirección Nacional de Arbitraje, por presunto lavado de dinero con fondos de la AFA.

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Según la acusación, Beligoy habría adquirido propiedades en Capital Federal y en el barrio privado Saint Thomas, en Esteban Echeverría.

En el programa también participó el legislador Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica, quien explicó el significado de “botellita”: “Iban a buscar las cajas de vino en una oficina en Avenida Del Libertador y adentro de las cajas no había botellitas”, aseguró.

No es la primera vez que Lobo Medina queda en el centro de una polémica. En marzo de este año se filtraron chats de WhatsApp por la presunta ayuda arbitral a Tigre en un partido ante Mitre de Santiago del Estero, por la Primera Nacional en 2021.

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En esos mensajes, un ex presidente del Consejo Federal de la AFA le pasaba la dirección donde debía cobrar el dinero. “Lobito pide 400”, decía uno de los protagonistas.

Del Gaiso recordó que realizó una denuncia tras esa difusión: “(El juez) Lijo no hizo nada. El tema de Lobo Medina era escandaloso, dijo abiertamente que benefició a Tigre, hablaba con uno de los laderos de Beacon, que había que darle tanto a Lobito”.

“Lo voy a anexar a la causa. Se terminó la calesita judicial que tenían Tapia y Toviggino con (Adrián González) Charvay”. La causa de la mansión de Pilar pasó al juez Daniel Rafecas tras ser retirada del juez de Campana por la Corte Suprema.

Es sabido que Beligoy confía en Lobo Medina, y su designación para el partido en la Bombonera por los octavos de final del Clausura fue una muestra de ese respaldo.

Uno de los propietarios de América, Daniel Vila, es presidente de Independiente Rivadavia, club que se vio perjudicado en el partido con Boca por la no expulsión de Lozano.