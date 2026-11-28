El "Verdao" alcanzó su cuarto trofeo continental y le permitió a Brasil superar por primera vez a la Argentina en el historial de títulos por país.

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​Palmeiras volvió a reinar en América. Este sábado por la tarde, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, el equipo dirigido por Abel Ferreira derrotó 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en una final cerrada y muy disputada, alzándose así con la edición 2026 de la Copa Libertadores.

El único tanto del encuentro llegó a los 7 minutos del segundo tiempo (52'). Tras una gran maniobra y asistencia del colombiano Jhon Arias, el delantero paraguayo Ramón Sosa definió para romper el cero y desatar el festejo brasileño en la capital uruguaya, en una acción que debió aguardar la revisión del VAR para ser convalidada.

​Estudiantes, conducido por Alexander Medina, planteó un partido inteligente y tuvo sus momentos para lastimar. En la primera etapa contó con una clara aproximación aérea de Guido Carrillo, y tras quedar en desventaja adelantó sus líneas con los ingresos ofensivos de Edwuin Cetré y Joaquín Correa. La más nítida para el "Pincha" estuvo en la cabeza de Cetré a los 28 del complemento (73'), pero el arquero Carlos Miguel respondió con una atajada determinante para sostener la ventaja paulista hasta el pitazo final del árbitro Jesús Valenzuela.

​Con esta consagración, Palmeiras no solo se tomó revancha de aquella recordada final de 1968 que había quedado en manos del conjunto platense, sino que además obtuvo su cuarta estrella en el certamen (1999, 2020, 2021 y 2026). De este modo, el club de San Pablo alcanzó en la tabla histórica de campeones a River Plate, Flamengo y al propio Estudiantes, quedando únicamente por detrás de Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5).

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​La victoria en Montevideo dejó además un dato histórico para el fútbol sudamericano: con este nuevo festejo, Brasil llegó a las 26 Copas Libertadores y superó a la Argentina (25) en el palmarés general por países, estirando la hegemonía verdeamarela que lleva ocho ediciones consecutivas quedándose con el máximo trofeo de clubes del continente.

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