La relación de los argentinos con la actividad física atraviesa una transformación de fondo, con un creciente énfasis en el bienestar mental, la reducción del estrés y la mejora de la calidad de vida. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte, el 38,8% de las personas elige realizar ejercicio por gusto o diversión, por encima de la mejora del estado físico (29,1%) y de la salud (27%), lo que marca un cambio en las motivaciones tradicionales.

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La tendencia se profundiza en el segmento joven, especialmente entre los 16 y 29 años, donde la motivación vinculada al placer aumentó más de 10 puntos porcentuales.

A su vez, el 83,6% de quienes planean iniciar actividad física afirma que lo haría para relajarse o despejar la mente, consolidando una visión del entrenamiento asociada al bienestar integral más que al rendimiento deportivo. En paralelo, el 55% de los mayores de 16 años realiza ejercicio de forma regular y la musculación se ubica como la quinta disciplina más practicada en el país.

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Desde espacios como Smart Fit destacaron que factores como la cercanía, la disponibilidad horaria y la personalización de los entrenamientos resultan determinantes para sostener la práctica, especialmente frente a la falta de tiempo, principal obstáculo declarado por los usuarios.

En ese contexto, los gimnasios se consolidan en el país como espacios de autocuidado y gestión del bienestar cotidiano.

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