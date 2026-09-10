El Centro Cultural Estación Terminal Sur (Alberti y Sarmiento) será sede el 3 de octubre de la segunda edición del encuentro gratuito Octubre con Aire de Mujer, una jornada organizada por el programa radial Aire de salud que se desarrollará de 10:00 a 20:00 en el marco de las actividades de concientización por el Octubre Rosa en Mar del Plata.

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La propuesta está orientada a la promoción de la salud integral, la prevención y el bienestar, y contará con el acompañamiento de empresas e instituciones locales.

Durante la jornada se ofrecerán charlas informativas y talleres interactivos a cargo de especialistas en áreas como obstetricia, embarazo, fertilidad, salud en la adolescencia, salud mamaria, medicina estética, cuidado de la piel y la relación entre el deporte y el cáncer de mama.

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Asimismo, el evento dispondrá de un espacio de exposiciones con stands de centros de salud, laboratorios y emprendimientos vinculados al bienestar, además de la realización de sorteos destinados al público asistente.

La comunicadora y locutora Candela Feuer, creadora de la iniciativa, destacó la importancia de generar ámbitos comunitarios que permitan acercar información, herramientas y redes de contención sobre las problemáticas que atraviesan la salud de las mujeres.

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