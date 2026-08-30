La Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon realizará el 4 de septiembre una jornada territorial de prevención y control en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, con atención simultánea en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Mar del Plata y Batán.

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Durante la actividad, se llevarán a cabo tomas de PAP desde las 09:00 en los CAPS de Las Heras (Heguilor 2750), Playas del Sur - Playa Serena (Calle 11 Nº360), Las Américas (Juan N. Fernández 360), Cerrito (Cerrito 150), IREMI (San Martín 3752), Belisario Roldán (Rauch Bis 3131), Félix U. Camet (Calle 18 entre 13 y 15) y Jorge Newbery (Moreno 9375). Para acceder al estudio, se solicita no estar menstruando, mantener 48 horas de abstinencia sexual y no haber utilizado óvulos ni cremas vaginales en ese período.

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En paralelo, entre las 09:00 y las 12:00, se realizarán testeos gratuitos en los CAPS de Alto Camet (Cura Brochero 7100), Félix U. Camet, Belisario Roldán, Las Heras, Playas del Sur - Playa Serena, IREMI, Don Emilio (Canesa 1642), Jorge Newbery y Cerrito.

Desde el área destacaron que la conmemoración de esta fecha apunta a promover el acceso equitativo a la información, la prevención y la atención integral de la salud sexual y reproductiva, como aspectos fundamentales del bienestar de la comunidad.

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