El Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por las consecuencias que genera el uso excesivo de pantallas en la salud visual y advirtió que el incremento del tiempo frente a dispositivos electrónicos está provocando un aumento de consultas por molestias oculares tanto en niños como en adultos.

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Desde la entidad señalaron que la exposición prolongada a celulares, tablets, computadoras y televisores puede provocar fatiga visual digital, una condición que suele manifestarse con síntomas como visión borrosa, sequedad ocular, ardor, lagrimeo, dolores de cabeza, dificultad para enfocar y sensación de cansancio en los ojos. Aunque en muchos casos estas molestias son temporales, los especialistas sostienen que pueden afectar la calidad de vida y el rendimiento en las actividades diarias si no se adoptan medidas preventivas.

Los profesionales explicaron que uno de los principales factores es la disminución del parpadeo mientras se observa una pantalla durante largos períodos, lo que favorece la evaporación de la película lagrimal y produce sequedad ocular. A esto se suma el esfuerzo constante que realiza el sistema visual para mantener el enfoque, generando un mayor nivel de cansancio.

Para disminuir estos efectos, recomendaron realizar pausas frecuentes durante la jornada, descansar la vista de manera periódica, mantener una distancia adecuada respecto de los dispositivos, procurar una buena iluminación del ambiente y realizar controles visuales regulares. También destacaron la importancia de limitar el tiempo de exposición en niños y adolescentes y promover actividades al aire libre, ya que favorecen un desarrollo saludable de la visión.

Desde el Colegio de Ópticos remarcaron que la prevención resulta fundamental para evitar que estas molestias se vuelvan persistentes y recordaron que, ante síntomas reiterados o cada vez más intensos, es importante consultar a un profesional para detectar a tiempo posibles alteraciones visuales e iniciar el tratamiento adecuado.

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