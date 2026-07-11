Ante la tensión que generan los partidos decisivos del Mundial, la cardióloga Andrea Giusti analizó el impacto de estas emociones en la salud y brindó pautas claras de cuidado. Sobre cómo prepararse para el próximo encuentro frente a Suiza, la especialista advirtió que “el fútbol genera mucha adrenalina” y emociones que aumentan directamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

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En diálogo con Nunca se Sabe por Radio Mitre Mar del Plata, la especialista hizo hincapié en que las personas con enfermedades cardiovasculares previas o factores de riesgo no deben abandonar sus tratamientos. Explicó que los encuentros deportivos suelen ser un “combo” peligroso, ya que al estrés del juego se le suma “la picadita, el vinito, la cervecita... todo un ambiente muy argentino que predispone a complicaciones”. En ese sentido, remarcó que la combinación de emoción y estrés puede actuar como un desencadenante, por lo que recomendó enfáticamente no olvidar los remedios y recordó que “la consulta precoz salva vidas”.

Respecto a las señales de alerta a las que se debe prestar atención tanto durante como después del partido, Giusti detalló que ante síntomas como “fatiga, falta de aire o dolor de pecho, hay que consultar al médico de inmediato”.

Al abordar el impacto estadístico de estos eventos, la médica señaló que a nivel global es un hecho que aumentan de forma drástica las consultas de origen cardiovascular en los países que están compitiendo. Sin embargo, aclaró que en el ámbito local se comunicó con diferentes centros de Mar del Plata y, afortunadamente, “no ha habido un aumento en el registro de infartos o muerte súbita durante los partidos”. Aunque a nivel local no haya registros alarmantes, insistió en que la tendencia general en el resto del país y del mundo es indiscutible.

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Por otra parte, la cardióloga desaconsejó de forma rotunda el uso de tranquilizantes o la automedicación antes de que empiece a rodar la pelota, subrayando que “no está indicado automedicarse ni tomar algo extra para el partido”, sino simplemente cumplir con las indicaciones que cada paciente ya tiene asignadas.

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Sugerirle a un familiar o amigo con antecedentes cardíacos que directamente no mire el partido y salga a caminar es para Giusti “¡imposible! No se le puede decir eso a un argentino”. En su lugar, sugirió dos pautas esenciales: “Tomá tu medicación habitual y tratá de no ver el partido solo, tratá de estar acompañado”.

La especialista fundamentó este consejo en la necesidad de tener a alguien cerca que pueda trasladar al paciente a un centro de salud si surge un imprevisto, recordando que cualquier fuerte descarga emocional “puede ser la gota que colme el vaso”, independientemente de si la persona tiene una enfermedad previa o no.

Pasando en limpio las recomendaciones básicas para los hinchas, la doctora enumeró tres pilares fundamentales: tomar la medicación habitual, mirar el partido acompañado y, ante cualquier síntoma sospechoso, acudir rápido a una guardia, ya que en un evento agudo “cuanto antes se consulte, mejor es la evolución y se pueden salvar vidas”.

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Finalmente, la médica extendió sus consejos más allá del contexto del Mundial y recordó que la enfermedad cardiovascular se mantiene como la primera causa de muerte a nivel global. Por este motivo, concluyó que en hombres mayores de 45 años y en mujeres después de la menopausia “es fundamental realizarse un chequeo cardiovascular anual”, un requisito que se vuelve obligatorio y urgente si se presentan factores de riesgo como hipertensión, diabetes, colesterol alto o tabaquismo.