El Hospital Privado de Comunidad presentó HPC Conecta, un canal de streaming institucional que busca acercar conocimiento, innovación y experiencias a la comunidad, con transmisiones en vivo, contenidos educativos y participación de equipos interdisciplinarios.

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La iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer el vínculo con la sociedad, mediante la difusión de información confiable vinculada con la prevención, el diagnóstico, los tratamientos y los avances tecnológicos en el ámbito de la salud.

A través de este espacio, el HPC comparte el trabajo de sus equipos altamente capacitados y abre las puertas de una organización de alta complejidad, permitiendo conocer cómo se construye una atención integral centrada en las personas.

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El canal también apunta a generar nuevas instancias de diálogo con la comunidad, promoviendo el acceso al conocimiento médico y la comprensión de los procesos asistenciales que habitualmente se desarrollan dentro del hospital.

Como institución referente en la región, el HPC impulsa esta propuesta con el objetivo de consolidar un puente entre la comunidad y los profesionales de la salud, reafirmando su compromiso con la educación, la innovación y la divulgación científica.

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En ese marco, el próximo martes 16 a las 15:00 se realizará un nuevo encuentro en vivo dedicado a la cirugía robótica. Durante la transmisión se abordarán las aplicaciones actuales de esta tecnología, sus beneficios para los pacientes, los desafíos de su implementación y su impacto en la evolución de los procedimientos quirúrgicos.

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El hospital cuenta con dos plataformas robóticas quirúrgicas en funcionamiento, lo que le permite avanzar en el desarrollo de prácticas de alta complejidad con tecnología de vanguardia.

La actividad será transmitida a través del canal de YouTube institucional (@HPCmdp) y está abierta a toda la comunidad, permitiendo además la interacción con la audiencia mediante consultas en tiempo real.

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