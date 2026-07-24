Cada 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Autocuidado, una fecha que representa la importancia de cuidarse las 24 horas, los siete días de la semana. La propuesta busca recordar que el bienestar no depende solamente de decisiones excepcionales, sino de pequeños hábitos incorporados a la vida cotidiana.

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Dormir adecuadamente, alimentarse de manera equilibrada, realizar actividad física y reconocer las propias emociones son algunas de las prácticas asociadas al autocuidado. Sin embargo, desde la psicología también se destaca la importancia de mantener vínculos significativos, sentirse acompañado y contar con personas con quienes compartir preocupaciones, experiencias y momentos agradables.

La socialización puede funcionar como una fuente de apoyo emocional, reducir la sensación de soledad y ayudar a atravesar situaciones de estrés. No se trata de tener una agenda llena de reuniones ni de obligarse a estar permanentemente rodeado de personas, sino de construir relaciones en las que sea posible sentirse escuchado, valorado y acompañado.

La tecnología ofrece herramientas para mantenerse comunicado, pero el contacto digital no siempre reemplaza la profundidad de un encuentro presencial. Cuando el uso de dispositivos desplaza las conversaciones, las actividades recreativas, el descanso o las salidas, puede aumentar el aislamiento y generar una sensación de conexión que no necesariamente satisface las necesidades emocionales.

Salir de casa tampoco requiere organizar grandes planes. Caminar con un amigo, visitar a un familiar, compartir un café, practicar un deporte o participar en una actividad comunitaria pueden ayudar a cambiar la rutina y recuperar el contacto con el entorno.

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El desafío no consiste en abandonar la tecnología, sino en utilizarla de manera equilibrada. Establecer momentos sin celular, evitar revisar constantemente las redes durante una conversación y reservar tiempo para actividades fuera de casa son decisiones que pueden favorecer el bienestar.

En este Día Internacional del Autocuidado, la invitación es a recordar que cuidarse también puede significar pedir compañía, acercarse a otras personas y fortalecer los vínculos. Cuando la tristeza, la angustia o el aislamiento se mantienen en el tiempo y afectan la vida cotidiana, buscar acompañamiento profesional también es una forma fundamental de autocuidado.

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